Cette opération menée jeudi après-midi par les agents des affaires maritimes et de la gendarmerie nautique avait comme objectif de sensibiliser les plaisanciers et de leur rappeler la réglementation. En mer, comme sur la route, pas question de faire n'importe quoi.

Hendaye, France

En mer aussi, la prudence s'impose. Chaque été, de Bayonne à Hendaye, les agents des affaires maritimes et de la gendarmerie nautique effectuent des opérations d'information et de surveillance.

En quittant la terre ferme, certains plaisanciers peuvent avoir un sentiment de liberté, d'impunité. Pourtant, prendre son bateau n'est pas un acte anodin : en 2017, 39 personnes ont perdu la vie sur la façade atlantique. On se souvient notamment de l'accident qui a coûté la vie à un plaisancier angloy, en face de la plage des Cavaliers, en avril dernier. Au delà de la vitesse du bateau et des règles de "circulations" à respecter, les agents vérifient aussi la validité du permis bateau et la conformité des équipements (feux de détresse, gilets de secours...)

Le bateau des affaires maritime qui procède aux contrôles © Radio France - Amaia Cazenave

Pas de verbalisation mais le rappel de règles essentielles à la navigation. © Radio France - Amaia Cazenave

Les agents des affaires maritimes et les gendarmes rappellent que le numéro à composer en cas d'urgence est le "196". Mieux encore, avoir sur son bateau une VHF portable étanche qui permet de joindre les secours - même dans l'eau - en appuyant simplement sur une touche sur le canal 16!

Dans le zodiac des affaires maritimes, le reportage de France Bleu Pays Basque.