Sécurité routière : 200 morts en moins sur les routes françaises fin novembre

C'est une bonne nouvelle : à la fin du mois de novembre, on comptait 200 morts de moins sur les routes françaises, par rapport à 2017. Des chiffres communiqués ce dimanche matin par Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, interrogé par nos confrères de France Info. Il s'agit là d'une baisse de 7%.

Le passage à 80 km/h a-t-il joué un rôle ?

Le 1er juillet dernier, la vitesse sur les routes à double sens, sans séparateur central, était abaissée de 90 km/h à 80 km/h. Une mesure décriée par de nombreux automobilistes.

Pour Emmanuel Barbe, il est encore trop tôt pour dire que le passage à 80 km/h est responsable de cette baisse de la mortalité sur les routes. Mais selon lui, "quand on annonce une mesure controversée, il y a toujours une réduction des morts."

Tout accident, quel que soit sa cause, bénéficie d'une baisse de la vitesse." - Emmanuel Barbe

Le bilan exact de la mesure n'est pas encore déterminé : "Si on veut faire un bilan très précis il faut, et nous sommes en train de le faire, géolocaliser tous les accidents de la route qui se sont produits sur des routes qui sont aujourd'hui à 80 et qui étaient hier à 90."