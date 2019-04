Sécurité routière 2019 : la mortalité sur les routes des Ardennes repart à la hausse

La Sécurité routière a publié le baromètre du mois de mars 2019, qui fait état d'une hausse de la mortalité routière de +7,3 % sur les routes de France métropolitaine par rapport à mars 2018. Dans le département des Ardennes, l'augmentation est malheureusement encore plus spectaculaire.

Ardennes, France

Après une baisse « historique » de la mortalité routière en 2018 en France, l’année 2019 a commencé par trois mois consécutifs d’augmentation. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a connu une hausse de 7,3 % en mars, avec 250 personnes tuées. Ce sont 17 morts de plus qu’en mars 2018, a annoncé la Sécurité routière, ce vendredi. Des chiffres publiés alors que de nombreux automobilistes vont prendre le volant en ce long weekend de Pâques.

Un mois de mars catastrophique dans les Ardennes

La statistique fait froid dans le dos. Il y a eu 6 fois de plus de morts dans les Ardennes sur les trois premiers mois de l'année 2019. Un bilan qui s'explique : six personnes sont décédées depuis le début du mois de janvier dans le département, alors qu'en 2018 à la même période, un seul mort était à déplorer.

Mais c'est surtout le mois de mars qui se révèle catastrophique : 6 accidents, 5 blessés hospitalisés et 4 personnes tuées.

Les chiffres ardennais sur les 3 premiers mois

Au cours des trois premiers mois de l’année, 20 accidents sont survenus sur les routes ardennaises (22 en 2018), 19 personnes ont été blessées (26 l’année précédente) et six personnes sont décédées (1 en 2018 à la même période).



En France, cette hausse concerne principalement les cyclistes (+8%), les cyclomotoristes (+7%), et les piétons (+5%), souligne le communiqué. "La mortalité des cyclistes est la plus forte relevée pour un mois de mars depuis dix ans, avec 18 décès estimés en mars 2019", précise la Sécurité routière.

"C'est la preuve que les 80 km/h imposés début juillet dernier sur les routes secondaires ne fonctionnent pas et qu'il est temps de revenir sur cette décision nuisible," estime l'association 40 millions d'automobilistes. L'association précise que ce sont encore les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes qui sont les plus fortement concernés par cette augmentation, "ce qui confirme que le problème ne vient pas de la dégradation des radars comme le prétend le délégué interministériel depuis la hausse de la mortalité routière."