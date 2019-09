Mortalité routière en baisse en Alsace en 2019 mais les personnes âgées particulièrement touchées

Le nombre d'accidents de la route a baissé de 10% en Alsace au premier semestre 2019 par rapport à la même période l'année dernière. Une baisse constatée notamment chez les deux roues motorisées. En revanche, les accidents impliquant des séniors (65 ans et plus) ont explosé dans le Bas-Rhin.

Alsace, France

Alors que la mortalité a grimpé en flèche en France en août, avec 17,9% de personnes tuées en plus sur le territoire, les chiffres semblent au contraire en nette amélioration en Alsace : le mois d'août 2019 a vu une baisse de plus de 10 % du nombre d'accidents par rapport à l'an dernier. L’été 2019 a même été le moins accidentogène depuis 2017 dans le Bas-Rhin (135 accidents et 7 décès contre 150 accidents et 8 décès en 2018, 139 et 9 en 2017).

C'est une tendance qui se vérifie dans les deux départements depuis le début de l'année : moins 9% d'accidents et moins 6% de tués sur les routes dans le Haut-Rhin au premier semestre 2019 par rapport à l'an dernier ; une baisse également de 10% d'accidents dans le Bas-Rhin avec 28 tués depuis janvier contre 21 à la même période l'année dernière.

Moins d'accidents de deux roues motorisées en Alsace

La situation s'améliore notamment pour les motos et scooters avec un chiffre divisé par trois dans le Bas-Rhin et un seul accident dans le Haut-Rhin depuis le début de l'année. Mais cela reste l'une des populations les plus vulnérables. Idem pour les jeunes.

Les cyclistes et piétons sont eux au contraire de plus en plus impliqués dans des accidents de la circulation.

Cinq séniors morts en janvier 2019 dans le Bas-Rhin

En revanche, il y a un gros point noir que l'on note surtout dans le Bas-Rhin : les séniors, les 65 ans et plus, ont deux fois plus d'accidents depuis le premier semestre. Ils sont impliqués dans 20% du total d'accidents avec un pic terrible en janvier où cinq personnes âgées sont mortes sur le département. Lors des accidents bas-rhinois où sont impliquées des personnes âgées, elles sont déclarées responsables dans un cas sur trois. En réaction, la préfecture a multiplié les actions à leur encontre pour les sensibiliser sur la baisse des réflexes, la prise de médicament ou encore sur l'évolution du code de la route.