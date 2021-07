Sécurité routière: attention aux relâchement sur les routes des Pyrénées orientales

Gare au relâchement sur les routes des Pyrénées Orientales ! Il y a eu 40 accidents au mois de juin, un chiffre supérieur à la moyenne des années précédentes hors-covid ( 27 accidents seulement en juin 2020 en raison du covid contre 32 en 2019). Une dégradation que l'on constate également au niveau des infractions routières avec 50% de suspension de permis de plus au mois de juin en zone police et 20% de suspension supplémentaires délivrées en zone gendarmerie !

Un phénomène nouveau et préoccupant d'infractions ponctuelles

Pour Gabriel Liard, coordinateur départemental sécurité routière de la préfecture le contexte si particulier de début d'été explique en partie cette augmentation

"On a eu notamment une semaine critique sur la période entre le 7 et le 13 juin, avec cinq accidents graves de motocyclistes. On arrive sur la période estivale, donc on a le retour du deux roues, qui est évidemment plus utilisé que sur les mois d'hiver, et les nouveaux engins de déplacements motorisés comme les trottinettes électriques, les hoverboard, les monoroues ect... Forcément il y a donc plus d'accidents, d'autant que leurs conducteurs sont souvent mois aguerris et on a davantage de blessés sur ces véhicules dont les usagers sont très peu, voire pas protégés."

Les conducteurs de trottinette aussi doivent respecter certaines règles de sécurité

Mais ce qui préoccupe les autorités et les spécialistes de la sécurité routière, c'est l'apparition d'un phénomène nouveau: la multiplication des infractions routières commises par des automobilistes peu habitué(e)s à ce type de comportement dangereux :

" Il y a un effet sortie de confinement , c'est indéniable, sur la facilité à avoir des comportements déviants sur la route. Une sorte de phénomène de décompensation des conducteurs qui ont tendance à relâcher la pression ponctuellement. Des personnes qui, en temps normal, ne commettraient pas de gros excès de vitesse, ne grilleraient pas de feu, ne conduiraient pas alcoolisés. Mais occasionnellement, on ne sait pas pourquoi, ils vont s'autoriser une infraction, peut-être par une sorte de ras le bol général de la règle. C'est difficile de l'expliquer parce que ça ne touche pas de catégorie socio-professionnelle ni de catégorie d'âge ou d'usagers en particulier. Par exemple, au mois de mai, on se rend compte que l'explosion du nombre d'infractions pour les excès de grande vitesse est plus chez les 25/44 ans que chez les 16/24 ans. Ce ne sont donc pas forcément les jeunes qui sont en cause. "