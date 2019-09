Sécurité routière - B'Safe, le premier gilet airbag pour cycliste

Aujourd’hui ce sont plus de 2 millions de personnes qui utilisent leurs vélos quotidiennement, avec les risques que cela comporte.

Même s’ils ne représentent que 5% de la mortalité routière, les accidents de cyclistes laissent souvent de graves séquelles et sont en constante augmentation.

C’est pourquoi, la société dijonnaise Helite a eu l’idée de créer B’SAFE, le premier gilet airbag pour cycliste.

Ce dernier utilise des capteurs pour détecter les chocs en temps réel. Lorsqu’une chute s’amorce et que le gilet la détecte, il se gonfle en 60 ms et protège le cou, le dos et le thorax.

Il fonctionne grâce à une cartouche de gaz qu’il faudra changer si le B’SAFE venait à être déclenché.

Il est vendu au prix de 690 euros avec tous les accessoires.

--► Gérard Thévenot, fondateur de la société Helite, était l’invité de l’émission Une heure en France ce mercredi 18 septembre.

Le casque n'est pas suffisant pour rendre le vélo plus sûr

Gérard Thévenot présente le B'Safe Copier