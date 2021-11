Sécurité routière : "Beaucoup de cyclistes doublent par la droite" racontent des conducteurs de bus de Citéa

Le service de bus Citéa de l'agglomération de Valence et Romans a organisé une journée de sensibilisation auprès de ses conducteurs, qui font face à de plus en plus de cyclistes sur leur parcours, au comportement parfois dangereux.

Oui, la présence croissante de cyclistes sur les routes en agglomération génère du stress et de l'inconfort chez les chauffeurs de bus. "Beaucoup de cyclistes grillent des feux rouges et ne s'arrêtent pas au stop" lance Joël, 31 ans de métier, "ils doublent par la droite ; nous on tourne aussi à droite, et on ne les voit pas! On est obligé de faire gaffe". Et Alain, un autre conducteur de chez Citéa, souligne même qu'il y a "des cyclistes qui ne comprennent pas, qui restent sur la voie de circulation et qui bloquent tout le monde".

La journée de sensibilisation organisée par Citéa a porté ce mardi sur l'ensemble de la sécurité routière, auprès de ses conducteurs de bus. Avec une attention particulière portée à la cohabitation avec les vélos.

Pas d'accident mortel entre un bus et un vélo, mais des "accrochages" relativement fréquents selon les conducteurs. Début octobre, une cycliste était renversée par un bus à Romans-sur-Isère, alors qu'elle allait pour le doubler par la droite au rond-point de l'Europe rappelle un responsable de Citéa.

Dire aux cyclistes : ne pas doubler pas les bus par la droite. Dire aux conducteurs de bus : mettre son clignotant suffisamment tôt pour prévenir et être bien visible - Jean-Luc, de l'association REVV

"Ce qui est clair, c'est qu'il y aura de plus en plus de vélos, et il faut s'en féliciter" assume Nicolas Martin, de l'association de défense des cyclistes REVV, Rouler en ville à vélo à Valence. Et d'ajouter : "Il faut que les gens discutent, et se comprennent. Il faut qu'on arrive à expliquer aux cyclistes comment se comporter. C'est aux pouvoirs publics de le faire, de même qu'on forme les gens pour conduire une voiture." Selon lui, les activités à l'école doivent se développer car insuffisantes. Il concède que les conducteurs de bus aient des difficultés face au comportement pas toujours adapté lorsqu'on est à vélo.

