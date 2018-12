Sécurité routière : bientôt des nouveaux radars en Haute-Vienne, après une année noire sur les routes

De nouveaux radars vont bientôt entrer en service sur les routes de Haute-Vienne: un nouveau radar fixe et plusieurs radars "de chantier" (mobiles) seront bientôt installés, après une année noire en matière de mortalité sur les routes du département.

Haute-Vienne, France

Il va y avoir de nouveaux radars sur les routes de Haute-Vienne dans les mois qui viennent. Ce mardi, les services de l'Etat ont fait le point sur les actions prioritaires à mener dans les quatre prochaines années dans le département. Et il a notamment été annoncé l'entrée en service, probablement dès 2019, d'un nouveau radar fixe sur la Nationale 145 à Saint Sornin Leulac. Plusieurs radars dits "de chantier", autrement dit mobiles, devraient aussi être installés sur plusieurs axes du département, notamment sur la Départementale 704, dans les deux années qui viennent. Une mesure pas forcément populaire, mais le Préfet de Haute-Vienne Seymour Morsy assume, et défend leur utilité: "l'argent que produit le radar, ce n'est pas pour gonfler les caisses de l'Etat, mais c'est pour payer des infrastructures routières" explique-t-il à France Bleu Limousin. Et puis "le radar, c'est un endroit où, à tout le moins, les gens freinent quand ils passent, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas d'accidents au niveau des radars", explique encore le Préfet de Haute-Vienne.

Les chiffres 2018 de la mortalité routière très mauvais en Haute-Vienne

Seymour Morsy, arrivé il y a seulement quelques semaines en Haute-Vienne reconnaît sans détour que le bilan 2018 de la sécurité routière dans le département n'est "pas bon". Il faut dire que l'année 2018 a été particulièrement mauvaise sur les routes de Haute-Vienne. S'il y a eu moins d'accidents, et moins de blessés, le nombre de morts est lui en très forte hausse: déjà 27 décès depuis le début de l'année, soit déjà 7 de plus que sur l'ensemble de l'année 2017. C'est le plus mauvais chiffre départemental depuis 9 ans.