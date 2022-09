Hausse du nombre de refus d'obtempérer dans la Loire : "des comportements qu'on a du mal à comprendre"

Le nombre d'accidents est en hausse dans la Loire cette année en zone gendarmerie. Les militaires sont surtout inquiets de voir de plus en plus d'automobilistes refuser les contrôles, parfois juste par oubli de leur pièce d'identité.

Sur les routes de la Loire, les gendarmes constatent "une hausse du nombre d'accidents (+25), c'est une réalité, mais le nombre de tués est en baisse, donc il est encore maîtrisé", indique le lieutenant-colonel Frédéric Bozec. Le commandant en second de la gendarmerie de la Loire explique que la consommation d'alcool et de stupéfiants sont souvent en cause dans ces accidents. Sans oublier l'usage du téléphone portable, avec "une hausse de 40% du nombre de ces infractions". Sur les routes ligériennes, les gendarmes s'inquiètent par ailleurs d'être de plus en plus confrontés à des refus d'obtempérer.

Près d'un dixième de l'activité des gendarmes consacrée à la sécurité routière

"Malheureusement ce sont des comportements qu'on a parfois du mal à comprendre parce que les gens ne sont pas forcément des gros délinquants, il peut s'agir simplement de l'oubli d'un document -permis de conduire ou carte d'identité- et l'automobiliste se permet de refuser le contrôle. Le souci c'est que derrière il y a une réaction pas facile à maîtriser et qui présente un risque à la fois pour nous forces de l'ordre, mais également pour le conducteur", raconte Frédéric Bozec. "Il est inutile de se mettre en danger", ajoute-t-il.

Pour chaque unité de gendarmerie dans la Loire, "9% de l'activité est liée à la sécurité routière, ce qui est très important". Le commandant en second de la gendarmerie de la Loire rappelle que la présence sur les routes est constante, toute l'année, et pas uniquement sur les temps forts du 15 août ou de la Toussaint. "C'est une préoccupation permanente", conclut-il.