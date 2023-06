Sécurité routière dans le Loiret : 32 tués en 2022, mais un nombre d'accidents en hausse sur 10 ans

C'est un chiffre qui résonne de manière particulière, trois jours après le terrible accident qui a fait trois morts, ce samedi 10 juin à Fleury-les-Aubrais . La préfecture du Loiret indique à France Bleu Orléans son bilan de la sécurité routière dans le département en 2022. 32 personnes ont été tuées sur les routes du Loiret en 2022. Contre 37 en 2021, et surtout 35 en 2019, l'année prise comme référence par les autorités, avant l'épidémie de Covid et les confinements.

Mais derrière ce chiffre qui semble encourageant se cachent d'autres réalités. Si en dix ans le nombre de morts sur les routes du Loiret ne cesse de diminuer, passant de 45 tués en 2012 à 32 en 2022, les autres indicateurs sont beaucoup plus alarmants. Le nombre d'accidents, par exemple, n'a cessé d'augmenter : de 350 il y a 10 ans, il est passé à 450 l'an dernier. Et le nombre de blessés, également, augmente : 130 de plus.

Toujours les mêmes comportements à risque

En cause, des comportements à risque qui, eux, ne disparaissent pas et sont toujours les mêmes : la vitesse excessive, la consommation d'alcool et de stupéfiants. "Si on prend les 32 personnes décédées l'an dernier, les causes sont la vitesse en premier, l'alcool, et les stupéfiants, dit Franck Boulanjon, le directeur de cabinet de la préfète du Loiret. Et c'est la même chose si on prend les suspensions de permis, il y en a environ 2.000 par an. Donc c'est vraiment contre cela que nous devons lutter".

Depuis le mois d'avril dernier, la préfecture du Loiret et le parquet d'Orléans testent d'ailleurs un nouveau dispositif, qui se veut plus dissuasif face aux refus d'obtempérer, qui eux aussi se multiplient. Face aux rodéos, également, à la consommation d'alcool, ou aux vitesses excessives.

Les forces de l'ordre ont la possibilité de confisquer immédiatement un véhicule impliqué, pendant sept jours, sans attendre une décision de justice. L'immobilisation sera ensuite confirmée par un juge, mais elle peut être immédiate. "Cette mesure n'existait pas, elle s'applique à plusieurs cas, mais c'est surtout un outil face aux refus d'obtempérer, aux rodéos. On veut vraiment les éradiquer, et on se donne les moyens pour y parvenir" indique Franck Boulanjon.

