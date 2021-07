Sécurité routière : dans les Deux-Sèvres, les pharmacies distribuent des sacs avec des messages de prévention

Anne-Laure Souche, docteur en pharmacie, Jean-Luc Bussault, président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine et Jean-Luc Tarrega, directeur de de cabinet du préfet des Deux-Sèvres.

Dans les Deux-Sèvres, si vous vous rendez en pharmacie, vous repartirez peut-être avec votre sac de la sécurité routière. 10.000 poches en papier sont distribuées dans les 124 officines du département. Dessus sont inscrits différents messages de prévention, sur la consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments qui ne sont pas propices à la conduite. Une campagne de communication inédite puisque c'est la première de ce type en région Nouvelle-Aquitaine.

Cette nouvelle action de prévention intervient en début d'été, avant de nombreux départs en vacances, mais également pour continuer de sensibiliser les Deux-Sévriens aux dangers de la route. En 2019, 37 personnes ont été tuées sur les routes du département. Ils sont 17 à avoir perdu la vie en 2020. Un chiffre en forte baisse dû aux différents confinements.

Les dix mille sacs en papier sont distribués dans les 124 officines des Deux-Sèvres. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Sur ces sacs, on peut aussi y lire que 33% des tués en 2020 étaient sous influence de l'alcool ou de stupéfiants. "Ce sont des poches réutilisables sur lesquelles les messages clairs sont délivrés", insiste Jean-Luc Tarrega, directeur de cabinet du préfet des Deux-Sèvres qui mène cette campagne de communication. "Ils seront visibles par tout le monde quand les sacs seront transportés en ville mais aussi, c'est pour susciter des échanges sur les messages qu'ils délivrent."

Sensibiliser un public à risque

Le public visé par cette campagne de prévention est bien défini par la préfecture des Deux-Sèvres. Tout d'abord, ces messages s'adressent à la population locale puisque les chiffres évoqués concernent uniquement le département, mais ils alertent aussi la clientèle de la pharmacie. "Les plus de 65 ans, qui fréquentent d'avantage les pharmacies, sont touchés par cette mortalité. Aujourd'hui, _quatre des six personnes tuées sur l'année 2021 avaient plus de 65 ans_", explique Jean-Luc Tarrega.

"Au quotidien, on rappelle aux patients qu'ils ne peuvent pas prendre leur véhicule pendant certains traitements, ajoute Anne-Laure Souche, docteur en pharmacie. On est les professionnels de santé de premier recours. Dès qu'ils ont besoin, les patients viennent nous voir donc les messages que l'on peut leur présenter sont entendus."