Sécurité routière : déjà 10 morts sur les routes de Côte-d'Or cette année

Prenois, France

En France, au mois de février, 253 personnes sont mortes dans des accidents de la route, 37 de plus qu'en février 2018. Après une année modèle, deuxième mois consécutif de hausse et donc inquiétude du gouvernement. La Côte-d'Or ne fait pas exception, depuis le début de l'année 10 personnes sont décédées sur les routes du département, contre 7 à la même période l'an passé.

La Sécurité Routière pointe du doigt la dégradation des radars et les comportements humains : on roule trop vite. Effectivement, le comportement du conducteur est en cause dans neuf accidents sur dix. D'où l'organisation de stages réguliers pour sensibiliser à la sécurité routière, certains avaient lieu cette semaine sur le circuit de Dijon-Prenois, avec des démonstrations.

Les participants ont été impressionnés, à l'instar de Cyrielle qui va rentrer chez elle "en roulant doucement". Pour éviter les mauvais comportements c'est peut-être aussi la technologie qui va venir en aide aux imprudents. La Commission européenne a proposé cette semaine plusieurs mesures pour lutter contre la mortalité routière, par exemple en instaurant un limiteur de vitesse obligatoire sur tous les nouveaux modèles, il pourrait même se déclencher avec les panneaux.