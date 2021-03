Sécurité routière : Brest étend les zones 30

La ville de Brest vient d'implanter une nouvelle zone limitée à 30 km/h dans les quartiers de Lambézellec et Bellevue. Près de 40 kilomètres de voies sont concernés. Objectifs : améliorer la sécurité de tous les usagers de la route mais aussi réduire les nuisances sonores et la pollution visuelle.

C'est la zone 30 la plus étendue du territoire de Brest Métropole qui a été inaugurée mercredi 24 mars. Elle englobe 39,6 km de voies dans un secteur résidentiel, à cheval sur les quartiers de Lambézellec et Bellevue. Un large périmètre délimité par le boulevard de l'Europe au nord, l'avenue Victor Le Gorgeu à l'ouest et au sud, et les boulevards Montaigne, Léon Blum et l'avenue Georges Pompidou à l'est.

Le 30km/h devient la norme

"La limitation à 30 km/h devient la norme, le 50 km/h l'exception" dit-on à la mairie de Brest, qui prône une réduction de la vitesse pour permettre un meilleur partage de l’espace public entre tous les utilisateurs. Il n'y a que des avantages : diminuer les risques d'accidents, améliorer la qualité de l'air, réduire le bruit et le stress, mais aussi la pollution visuelle.

Près de 250 panneaux supprimés

Car paradoxalement, l'aménagement d'une zone 30 permet de supprimer de nombreux panneaux. "On a installé 50 panneaux d'entrée et autant en sortie, mais on a déposé près de 250 panneaux à l'intérieur de la zone, explique Mikaël Quéau, le responsable du service signalisation de Brest Métropole. Un allègement qui permet aussi d'améliorer la circulation sur les trottoirs.

Les zones 30 sont signalées essentiellement en entrée et en sortie, par "des grands panneaux, accentués par des panneaux provisoires jaunes. Et surtout par un marquage au sol de 3 mètres de large, qui attire bien plus l'attention que les panneaux" estime Mikaël Quéau. Des rappels sont aussi positionnés aux abords des écoles et autres lieux accueillant du public.

Une demande des habitants

S'il existe une vingtaine de zones 30 dans l'agglomération brestoise, c'est une première à Bellevue, se félicite Jacqueline Héré, adjointe au maire en charge du quartier. Selon elle, le passage en zone 30 est "une demande des habitants, depuis un moment."

ECOUTEZ Jacqueline Héré, adjointe au maire de Brest en charge du quartier de Bellevue Copier

A Lambézellec, dont la quasi totalité du bourg est déjà en zone 30 depuis juillet 2019, les trois quarts des rues sont désormais à vitesse réduite. Reste à sensibiliser les automobilistes, car comme le dit l'élue du quartier Sylvie Jestin, "on ne peut pas mettre les forces de police derrière chaque véhicule ou à chaque carrefour."