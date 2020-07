Sécurité routière en Côte-d'Or : le nombre de tués repart à la hausse au mois de juin

Pour la prévention routière, c'est la preuve que depuis le déconfinement il y a bien un relâchement des automobilistes. Autre signe inquiétant, le nombre de grands excès de vitesse (+50 km/h au dessus de la vitesse autorisée) est en forte augmentation en Côte-d'Or.

5 tués sur les routes de Côte-d'Or au mois de juin

Si on regarde sur les cinq premiers mois de l'année, on est en dessous des statistiques de 2019 sur tous les indicateurs, que ce soit le nombre de tués, le nombre de blessés ou même le nombre d'accidents. A la prévention routière, on explique cette baisse principalement par la baisse du trafic routier entre mars et mai en raison du confinement.

Une hausse des grands excès de vitesse

Depuis le 11 mai, les chiffres repartent à la hausse en Côte-d'Or. Le mois dernier, 5 personnes se sont tuées sur les routes et 19 ont été blessées, ce qui va à l'encontre de la tendance nationale et qui faire dire aux associations de prévention routière, que rien n'est gagné et que la situation risque de se détériorer surtout cet été avec les départs en vacances.

Au 30 juin 2020, 11 personnes se sont tuées sur les routes de Côte-d'Or contre 17 à la même période en 2019.