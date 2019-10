Sécurité routière en Meurthe-et-Moselle : des silhouettes noires pour interpeller les conducteurs

Meurthe-et-Moselle, France

Six silhouettes noires sont installées ce mercredi et ce jeudi dans le Pays-Haut entre Jarny et Wiaville sur la RD 952. Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle espère ainsi interpeller les conducteurs et les rendre plus prudents sur cette route départementale. Huit personnes ont trouvé la mort en 5 ans dans des accidents entre Jarny et Pont-à-Mousson.

"Nous allons aussi afficher le nombre de victimes pour inciter l'automobiliste à lever le pied de l'accélérateur et être attentif à son environnement", précise André Corzani, vice-président du Département, délégué aux infrastructures. "On est vraiment sur une démarche pédagogique. Nous pouvons évidemment aller plus loin avec la pose de radars mais cela relève des décisions de l'Etat."

Nous sommes sur cette volonté de partager avec les conducteurs le souci d'une route plus respectée, plus apaisée

Pour que le dispositif reste efficace, les silhouettes noires seront déplacées régulièrement. Dès l'année prochaine, d'autres silhouettes apparaîtront sur des axes accidentogènes : RD 618 entre Longuyon et Tellancourt sur 5 km, RD 611 entre Toul et Dieulouard sur 20 km, RD 904 entre Toul et Ménil-la-Tour sur 5 km, RD 657 entre Pont-à-Mousson et Champey sur 3 km, RD 674 entre Laneuvelotte et Mazerulles sur 8 km et RD 914 entre Lunéville et Einville-au-Jard sur 6 km.

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle consacre en moyenne 34M€ à l'entretien du réseau routier chaque année.