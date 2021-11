Sécurité routière : l'art de bien déraper pour les agents de l'État

Il y a une partie théorique et puis il y a la pratique. C'est là que les stagiaires découvrent les (mauvaises) surprises d'une route glissante. Ce jour là, c'étaient des agents de la SNCF qui étaient au volant. Ces cheminots ne sont pas dans les trains mais sur le terrain, ils interviennent sur tout le réseau ferré de la région pour entretenir ou réparer les installations et sont donc quasiment tous les jours au volant.

En ce moment sur des routes simplement humides mais la neige et surtout le verglas ne devraient pas tarder à s'inviter. Et ça modifie considérablement les conditions de conduite. Après la partie théorique sur les équipements, les conseils, la mortalité au volant (la grande majorité des accidents du travail sont des accidents de la route), direction les pistes du centre d'examen de la Sécurité Routière à Lempdes.

A côté des jeunes qui attendent de passer leur permis de conduire, les cheminots vont prendre le volant. D'abord dans une voiture dont les roues sont équipées de plaque de kevlar, pour reconstituer les conditions d'une route glissante. Et l'effet est sensible dès le premier virage avec une voiture qui fait un tête à queue. "Ca secoue" avoue Sébastien, qui est basé à Riom. La leçon du jour doit permettre de chasser une idée reçue: les "meilleurs pneus" doivent être installés à l'arrière et non pas à l'avant. Dans un virage, les roues arrières sont les plus sollicitées, sans une bonne accroche à l'arrière du véhicule, le risque de sous-virage est important.

Freiner du pied droit et du pied gauche

Second atelier, le freinage d'urgence. L'équipement embarqué dans une voiture permet de mesurer le temps de réaction pour un freinage. A l'arrivée, quelques mètres de gagnés et un risque moins important. C'est là qu'on apprend par exemple qu'en plus d'écraser le pied sur le frein, il faut aussi débrayer. Le pied gauche servira de pied d'appui pour mieux freiner et cela permettra de ne pas caler et donc de pouvoir repartir rapidement s'il y a toujours un danger, par exemple si on est bloqué au milieu d'un carrefour.

Tout cela pour limiter le nombre de mort sur les routes. Il y a eu 25 morts dans le Puy-de-Dôme depuis le début de l'année, dont quatre cyclistes. Sans compter les nombreux blessés. Les forces de l'ordre constatent aussi le retour d'une infraction qui avait quasiment disparu: le non port de la ceinture de sécurité. Depuis le début de l'année, il y a eu 2.000 retraits de permis dans le département.