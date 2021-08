Sécurité routière : la malédiction du "pont Guillotin" amuse autant qu'elle inquiète les riverains, à Besançon

À Besançon, le pont Guillotin décapite régulièrement des camionnettes trop hautes, qui ont le malheur de passer en dessous. Et ce malgré les divers panneaux de signalisation en place. C'est comique, mais les riverains demandent quand même à la Ville une signalétique plus visible.

Voici une infrastructure routière bien surnommée par les Bisontins et Bisontines : le pont de la rue des Jardins, appelé "le pont Guillontin". Ce lundi 02 août encore, une camionnette de plus de 2m35 de haut est passée en dessous, et s'est faite arracher toute la toiture. Pour la septième fois cet été, ce malheureux véhicule en est sorti littéralement décapité. Dans le quartier des Vaîtes, la malédiction du pont Guillotin amuse les riverains, autant qu'elle inquiète. Ils demandent à la Ville d'Agir.

La malédiction du pont Guillotin, la risée des habitants du quartier des Vaîtes

Les locaux connaissent bien ce pont situé au croisement de la rue de l'Église, et de la rue des Jardins. Les accident matériels qui s'y passent font sa renommée ! Cette infrastructure a même sa propre page Facebook.

Le dessous du pont Guillotin est bien égratigné par tous ces passages de conducteurs de camionnettes innatentifs aux panneaux © Radio France - Sophie Allemand

Tant qu'il ne feront pas quelque chose de bien, ça va nous faire rigoler, puisque la guillotine fonctionne - Un habitant

"C'est la guillotine! De mon jardin lorsque l'on entend un gros 'boom', on sait qu'un camion est coincé sous le pont, je lance des paris avec les autres jardiniers. C'est le spectacle des Vaîtes ! La dernière fois j'ai vu un chauffeur polonais, je savais que ça ne passerait pas... Eh ben il a tout arraché. Tant qu'il ne feront pas quelque chose de bien, ça va nous faire rigoler, puisque la guillotine fonctionne," sourit Pierre, un habitant dont le jardin se situe aux premières loges.

Quelle signalisation supplémentaire la Ville peut-elle mettre en place ?

Les habitants demandent une meilleure sécurisation et signalisation sur les routes du quartier. La plupart des conducteurs semblent ne pas voir les multiples panneaux déjà présents. De plus, selon les habitants interrogés sur place, il faut pousser les automobilistes à réduire leur vitesse dans ce quartier, limitée à 50 km/h.

Autrefois, un portique se trouvait à l'entrée du pont, mais il était régulièrement arraché. "On se demande s'il faut remettre des portiques, même s'ils sont arrachés, plutôt que les gens ne décapitent leur véhicule sous le pont," explique Marie Zehaf, élue déléguée aux voiries à la Ville de Besançon. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de rajouter un ralentisseur dans la rue des Jardins, puisque le dénivelé est supérieur à 4%.

Il existe déjà divers panneaux de signalisation dans les rues alentours, et un détecteur de gabarit d'un côté du pont, quand on vient du centre-ville. La Ville de Besançon assure que la signalétique est en place, mais compte se repencher sur le problème à la rentrée en septembre.

Lorsque l'on vient du centre-ville, un détecteur de gabarit permet d'allumer ces deux voyants en rouge si le véhicule est trop haut © Radio France - Sophie Allemand