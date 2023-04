Sécurité routière : la mortalité en baisse au mois de mars, hausse des accidents mortels de trottinettes

Le nombre de morts sur les routes est en baisse de 14% en mars, comparé au même mois en 2022, avec 195 personnes tuées sur les routes de France métropolitaine, contre 226 l'année dernière.

"On note en particulier une baisse du nombre de tués cyclistes (-10 tués), de tués automobilistes (-11%) et de tués jeunes (-51%)", a indiqué l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans un communiqué. L'ONISR dénombre en outre 1.031 blessés graves, en baisse de 15% par rapport à mars 2022.

Sur l'ensemble du 1er trimestre 2023, le nombre de tués (641) a chuté de 9% et le nombre de blessés graves (3.001) a baissé de 6% par rapport à la même période un an plus tôt, précise l'ONISR.

Forte augmentation des accidents mortels de trottinette

La Sécurité routière relève cependant que "les déplacements et l'accidentalité ont retrouvé un rythme proche de celui avant pandémie (de Covid-19) voire supérieur, avec parfois des évolutions liées à de nouvelles habitudes".

Elle note ainsi que la mortalité à vélo est "largement supérieure à celle de l'année 2019", dernière année pré-pandémie, avec "236 cyclistes décédés ces 12 derniers mois, soit +26% par rapport à 2019".

Par ailleurs, "la mortalité en EDPm", les Engins de déplacement personnel motorisé, de type trottinette, a augmenté fortement ces douze derniers mois, avec 33 personnes décédées depuis un an, ajoute également la Sécurité routière.