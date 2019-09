Sécurité routière : la Moselle, meilleure élève que la moyenne des départements français ?

Moselle, France

"Sécurité routière, tous responsables", c'est le thème d'une journée spéciale sur France Bleu ce mercredi. Les chiffres ne sont pas bons : 46 morts sur les routes de France en août, cela représente une hausse de 18% par rapport à l'année dernière. Mais en Moselle, la tendance est inverse. Il y a eu deux morts sur les routes au mois d'août 2019, contre six en 2018, ce qui représente une baisse de 66% ! En tout le nombre de morts sur les routes a chuté de 29% depuis le début de l'année.

Alors, faut-il se réjouir ? Il faut surtout rester prudent. L'accidentologie en Moselle depuis 2018, c'est :

27 morts en 2019, dont huit motards

dont huit motards moins d'accidents depuis le début de 2019 : -6,6%

mais plus d'accidents entre août 2018 et août 2019 : +12,5%

moins de blessés depuis le début de 2019 : -11,9%

mais plus de blessés entre août 2018 et août 2019 : +17,9%

"Et la frontière est très ténue entre un accident corporel et un accident mortel", rappelle le capitaine Jean-Christophe Scherrer, adjoint de la CRS autoroutière Lorraine-Alsace. Et d'autre part, ces valeurs sont trop petites "pour dégager une tendance générale", explique le capitaine.

Selon le capitaine Scherrer, les accidents sont très souvent liés "à de l'inattention, à des vitesses non adaptées aux conditions de circulation." Le téléphone au volant reste aussi l'une des causes des accidents, et les forces de l'ordre constatent désormais aussi une autre pratique dangereuse : regarder des vidéos en conduisant ! "C'est un phénomène qui se multiplie depuis quelques années et c'est aussi générateur d'accident," déplore le capitaine Scherrer.

Jean-Christophe Scherrer, invité de France Bleu Lorraine Copier

Sur certaines portions, la vitesse moyenne des automobilistes augmente cette année. Pour le capitaine, le débat sur les 80 km/h "a sans doute joué, on vit depuis un an environ, un climat, une ambiance assez particulière". Les radars endommagés pendant le mouvement des Gilets jaunes ont, eux, tous été remis en service sur l'A31.