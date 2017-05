Sécurité routière : la remise à niveau essentielle des motards pour éviter les accidents

Une journée est dédiée à la sécurité des motards organisée ce dimanche à Andrézieux-Bouthéon. Des ateliers pour ne pas oublier les gestes qui sauvent en conduisant ou après un accident.

Ils sont 80 à s'être inscrits pour profiter de cette journée de formation sur des ateliers pour se remettre à niveau dans le but d'éviter les accidents. Des accidents naturellement beaucoup plus grave quand on est à deux roues que dans une voiture. Une trentaine de personnes vont encadrer cette journée encadrée par des motocyclistes de la gendarmerie, de la police Nationale et des CRS.

Les participants travailleront sur les soins à apporter après un accident, le matériel de sécurité des motards, la maniabilité des motos et les trajectoires sécurisées. Les organisateurs auraient aimé toucher des jeunes motards, encore peu expérimentés. Mais ce sont souvent des pilotes chevronnés qui participent à cette journée. Le capitaine Veyrat-Parisien commande l'escadron départemental de la sécurité routière : "Nous sommes un peu déçus parce-que souvent ce qui viennent sont des motards expérimentés qui connaissent cette journée depuis des années, qui la pratiquent. C'est très bine parce-que eux se remettent au gout du jour. Malgré tout ce ne sont pas eux qui sont dans la frange des plus accidentés ou qui sont ceux qu'on verbalise le plus sur la route. On préfèrerait avoir de jeunes motocyclistes mais neux ne se sentent pas vraiment concernés."