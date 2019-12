Sécurité routière : la vidéo choc de la gendarmerie des Vosges pendant les fêtes

Vosges, France

Les gendarmes des Vosges veulent marquer les esprits en ces fêtes de fin d'année. Ils publient ce dimanche une vidéo où les accidents de la route violents se succèdent, sur un fond musical de Noël (la célèbre chanson de Mariah Carey, All I want for christmas is you). Mais à la fin du clip, le titre de la chanson est détourné avec ce message : "La seule chose que nous voulons pour Noël, c'est vous... en vie." Avant d'ajouter : "La route ne fait pas de cadeau, soyez prudents".

En une heure ce dimanche, la vidéo des gendarmes a été partagée près d'une centaine de fois et a fait réagir plus de 240 internautes sur Facebook.

Les gendarmes des Vosges avaient déjà alerté les automobilistes au milieu du mois de décembre, avec le retrait de quatre permis en mois de deux jours près de Saint-Dié et d'Epinal. Les autorités avaient alors dénoncé des "comportements dangereux" et des excès de vitesses très importants sur les routes vosgiennes. "Cela nous inquiète d'autant que le nombre d'accidents augmente singulièrement en cette fin d'année," avait déploré Eric Décheny, à la tête de l'escadron départemental de sécurité routière des Vosges. Ce sont des accidents graves qui nous obligent à avoir une action de fermeté sur la route et de renforcer nos contrôles."

à lire aussi Vosges : quatre retraits de permis en deux jours pour de grands excès de vitesse

La préfecture du 88, elle aussi, se mobilise pendant les fêtes et multiplie les actions de sensibilisation. Le mois dernier avec cette première campagne liée aux risques du téléphone portable au volant. Plusieurs affiches avaient été collées derrière les bus d’Épinal et de Saint-Dié. Une autre campagne s'est également invitée dans les boulangeries vosgiennes avec la vente de 100.000 sachets de baguettes aux messages de prévention.

Désormais, "des kits du nouvel an" sont distribués à une douzaine d'organisateurs de soirées dans les Vosges. Dans ce cas précis, l'alcool au volant est clairement visé. A l'intérieur de ce kit, il y a un éthylotest, un verre doseur et même une réglette pour mesurer le taux d'alcoolémie. L'objectif de cette campagne intitulée "On se donne rendez-vous l'année prochaine" et de vous dissuader de prendre le volant si votre soirée du 31 est trop arrosée. En tout, près de 3.000 personnes doivent être sensibilisées sur l'ensemble du territoire.

Selon la préfecture, 22 personnes sont mortes sur les routes du département depuis le début de l'année 2019 (28 en 2018).