Sécurité routière : le Conseil national veut réserver les trottoirs aux piétons

Sanctuariser dans la loi les trottoirs comme réservés aux piétons. Voici la recommandation que va faire ce lundi le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) afin d'éviter les risques de collision avec des vélos ou des trottinettes. Réuni lundi en séance plénière, le CSNR fera neuf recommandations au gouvernement, dont la n°7 prévoit de "définir légalement le trottoir comme étant une partie de la voie publique réservée à la circulation et à l'usage du piéton". L'instance veut aussi "préciser que le trottoir est physiquement séparé de la chaussée afin d'être repérable et détectable par tous les usagers".

Créée en 2001, mise en sommeil en 2008 puis réinstallée en 2012, cette instance de concertation et de propositions composée de 67 membres (élus, représentants de l'Etat, associations, médecins, entreprises...) est considérée comme le "parlement" de la sécurité routière. Cette recommandation intervient alors que la ville de Paris, où 15.000 trottinettes sont disponibles en libre-service, s'interroge sur leur "rapport coût/bénéfices" et leur "coût environnemental", selon les mots la semaine dernière de David Belliard, l'adjoint aux mobilités et à la voirie.

Plaque d'immatriculation pour les trottinettes

Les 15.000 trottinettes parisiennes vont ainsi être équipées d'une plaque d'immatriculation sur le pare-boue arrière, comme à Grenoble ou en Allemagne, afin d'aider la police à mieux verbaliser les infractions. Le CSNR est présidé depuis 2017 par Yves Goasdoué, maire de Flers (Orne). La déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, sera présente lundi à la séance plénière du Conseil et doit commenter les recommandations adoptées.

"C'est un appel au secours des piétons", s'alarme ce lundi sur franceinfo Geneviève Laferrère, membre du Conseil national de la Sécurité routière, au sein duquel elle représente la Fédération française des usagers de la bicyclette (Fub). Elle dénonce le fait que les piétons ont de moins en moins d'espace pour marcher, "à cause des motos, des poubelles, des panneaux de signalisation" et exhorte les pouvoirs publics à "définir le trottoir", aujourd'hui devenu "la portion congrue".

"Dans le code de la route, le trottoir n'existe pas"

"Aujourd'hui, dans le code de la route, le trottoir n'existe pas, il est défini par ce qui reste", regrette Geneviève Laferrère, tout en dénonçant le fait que ce qui reste, parfois, ne laisse pas assez de place à une personne avec poussette et enfant. Elle réclame également "une vigilance accrue" de ce qui se passe sur les trottoirs par les collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des trottinettes électriques. Geneviève Laferrère propose de l'interdire aux mineurs, comme c'est déjà le cas dans la ville de Lyon.

Lorsque les zones à faible émission se développent dans les grandes villes, pour en limiter l'accès aux véhicules les plus polluants, le Conseil national de la Sécurité routière appelle à remettre la marche au centre, "une marche qui soit sereine", là où elle est actuellement "un handicap" en "concurrence" avec les autres modes de déplacement comme la trottinette et le vélo qui "viennent se réfugier sur le trottoir parce qu'on n'a pas osé prendre assez de place à la voiture".

Selon elle, il faut se poser la question de l'absence de pistes cyclables et la question de leur "largeur". "Il y a des pistes cyclables qui sont trop étroites par rapport au nombre de cyclistes", affirme la représentante de la FUB. "Le trottoir devient un refuge, et ce n'est plus possible", déplore-t-elle.