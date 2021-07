Sécurité routière : Le nombre d'accident est en hausse en Gironde

37 personnes sont mortes depuis le début de l'année sur les routes girondines. Ce nombre est stable par rapport à l'année dernière, à la même période. 10 d'entre elles se déplaçaient à moto ou à scooter. Deux accidents ont eu lieu cette semaine respectivement à Saint-Seurin-sur-l'Isle et au Pian-Médoc. Alexandre Tamet, le capitaine d'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) explique que chaque année, les usagers font moins attention sur la route durant la période estivale : "Je vois de plus en plus de motocyclistes qui sont en claquettes et en short". Il rappelle qu'une chute en deux roues est plus dangereuse que l'accident d'un automobiliste qui est protégé par la carrosserie de la voiture. "Il est primordiale de rouler avec un casque, des gants, un pantalon adapté, une veste" ajoute-t-il.

Le nombre d'accident, quant à lui a augmenté depuis l'année dernière. On passe de 584 accidents en 2020 à 633 en 2021. Alexandre Tamet explique que cette différence s'explique par le confinement stricte de l'an passé qui a considérablement réduit les déplacements, et donc les accidents.

Des excès de vitesse nombreux

Plusieurs excès de vitesse notables ont alerté les gendarmes depuis le début de la saison estivale. Par exemple, un motard a été flashé à 240 km/h, au lieu de 80 sur une route vers Monségur. Alexandre Tamet explique l'importance du respect du code de la route, et rappelle que les voies sont partagées.