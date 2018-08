Manche, France

Deux personnes sont mortes sur les routes de la Manche au mois de juillet. La route tue, donc, encore, mais moins que l'an dernier à la même époque. Sur le seul mois de juillet 2017, quatre personnes étaient décédées dans des accidents, pour porter le nombre total de morts sur les routes du département à 20 sur les sept premiers mois de l'année 2017. En 2018, on compte aujourd'hui 17 tués sur nos routes.

Graphique du nombre d'accidents sur les routes de la Manche. - Préfecture de la Manche

Comme on le voit sur le graphique ci-dessus, la baisse est donc générale depuis le mois de janvier. Seuls les mois de janvier et de mai ont été plus mortels qu'en 2017. Le nombre d'accidents est également en baisse (278 après le mois de juillet 2018 contre 299 l'an dernier).

Le nombre de blessés en revanche est très proche de celui de l'an dernier. Après ce mois de juillet 2018, 350 personnes ont été blessées dans des accidents de la route dans la Manche depuis janvier, contre 353 l'an dernier. Sur le seul mois de juillet 2018, 50 personnes ont été blessées dans des accidents sur les routes du département.

3e mois de baisse au niveau national

Au niveau national, le nombre de morts sur la route est également en baisse pour le 3e mois consécutif, avec 324 tués au mois de juillet, soit 19 de moins que l'an dernier à la même époque. La baisse pour ce mois de juillet atteint 5,5 %, moins importante qu'en mai (-8,4%) ou en juin (-9,3%) mais elle maintient la dynamique positive sur les routes du pays.

