Sécurité routière : le nombre de morts baisse de 5% en juillet

Selon les chiffres publiés ce jeudi par la Sécurité routière, le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine en juillet a baissé de 5% par rapport à juillet 2019, avec 313 décès. C'est une hausse de 7% par rapport à l'année dernière à la même période, avec 70 décès de plus, mais les données de 2020 on subi les effets de la crise sanitaire du Covid-19, selon l'ONISR, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

Au cœur des grandes vacances, "cette accidentalité s'inscrit dans le contexte d'un trafic plus important en juillet 2021, par rapport à juillet 2020, de l'ordre de +10%", précise la Sécurité routière.

Mortalité en hausse chez les automobilistes

Par rapport à juillet 2019, la mortalité est particulièrement en hausse chez les automobilistes (153 tués, sept personnes de plus), les usagers de deux-roues motorisés (77 motocyclistes tués, trois personnes de plus) et des moins de 18 ans (cinq de plus).

En Outre-Mer, 30 personnes ont été tuées dans un accident de la route contre 27 en juillet 2020 et 24 en juillet 2019.