Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a baissé en mars de 13,5% sur un an annonce la Sécurité routière ce lundi. Preuve, pour les opposants à la limitation à 80km/h sur les routes secondaires, que la mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet n'est pas nécessaire.

231 personnes ont été tuées sur les routes de France métropolitaine en mars 2018, soit 36 de moins que l'an passé à la même période. Le nombre de morts a baissé de 13,5% en un an annonce la Sécurité routière ce lundi. D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre de blessés est également en baisse avec 5.074 personnes blessées, soit 1.078 de moins (-17,5%) qu'un an plus tôt.

Pas besoin du 80km/h pour 40 millions d'automobilistes

La baisse de la mortalité en mars concerne essentiellement les piétons et les motocyclistes. Mais elle "montre qu'on n'a pas besoin d'abaisser la limitation de vitesse", a réagi Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes et opposé à l'abaissement de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires qui doit entrer en vigueur le 1er juillet.

La mesure est très critiquée. L'association 40 millions d'automobilistes et la Fédération française des motards en colère ont notamment organisé plusieurs manifestations dans tout le pays. Elles accusent les autorités de "vouloir faire de l'argent".

Il serait préférable d'"agir sur les comportements" et de "faire de la prévention" pour réduire la mortalité routière estime Pierre Chasseray. Disant entendre les "coups de sang" et les "énervements", Emmanuel Macron a expliqué lors de son interview télévisée le 13 avril que la mesure serait abandonnée après deux ans d'expérimentation si elle n'avait "pas d'efficacité" reconnue. Il a également répété que tout l'argent perçu par l'Etat en sanctionnant les contrevenants serait affecté aux "hôpitaux qui soignent les blessés de la route".