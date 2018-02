Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a baissé de 7,8% en janvier dernier : 235 personnes ont été tuées, soit 20 de moins qu'en janvier 2017. C'est ce qu'a annoncé, ce mardi, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

La courbe s'est inversée fin 2017, avec une baisse de 1,2% sur la totalité de l'année, soit 45 morts de moins qu'en 2016, après trois ans consécutifs de hausse. Le nombre de blessés est également en baisse, avec 5.418 personnes touchées, soit 5,9% de moins (318 personnes) qu'en janvier 2017.

La vitesse excessive reste la principale cause des accidents mortels

Selon la Sécurité routière, "l'analyse des accidents mortels en 2017 montre que la vitesse excessive ou inadaptée reste la cause principale, suivie de la surconsommation d'alcool, qui connaît une légère hausse". L'annonce en janvier de l'abaissement futur de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires a suscité la colère d'associations de motards et d'automobilistes, et plusieurs manifestations à travers la France. Mais selon le gouvernement, cette mesure permettrait de sauver de 350 à 400 vies par an. Matignon a d'ailleurs instauré une "clause de rendez-vous" au 1er juillet 2020. "Si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, le gouvernement prendra ses responsabilités", avait déclaré le Premier ministre Edouard Philippe