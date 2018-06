Alors que le décret d’application qui abaisse de 90 à 80km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires vient d'être publié au Journal Officiel, la Sécurité routière annonce ce lundi que le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a fortement baissé en mai (-8,4%).

Moins de morts et moins d'accidents en métropole en mai

272 personnes ont été tuées en mai sur les routes de France, soit 25 de moins que lors du même mois l'an dernier. Ces chiffres confirment la tendance à la baisse de la mortalité routière en France, amorcée en 2017 après trois années consécutives de hausse.

"Les autres indicateurs de l'accidentalité routière du mois sont également en baisse" en métropole par rapport à mai 2017, détaille la Sécurité routière dans un communiqué : 4.198 accidents corporels contre 5.112 (-3,8%), 6.250 blessés contre 6.367 (-1,8%), 2.116 hospitalisations de plus de 24h contre 2.494 (-15,2%).

La mortalité a en revanche augmenté sur les routes d'Outre-mer, avec 20 décès, soit 4 de plus qu'en mai 2017. Les autres indicateurs y sont aussi en hausse, à l'exception du nombre de blessés hospitalisés.

Une tendance à la baisse depuis 2017

En métropole, sur les douze derniers mois (de juin 2017 à mai 2018), 3.378 personnes ont été tuées, 112 de moins que sur la période juin 2016-mai 2017, soit une baisse de 3,2%. Par rapport à la situation d'il y a un an, la mortalité a fortement baissé chez les piétons (-14%), plus modérément chez les cyclistes (-3%), motocyclistes (-3%) et automobilistes (-1%). Elle reste en hausse (+13%) chez les cyclomotoristes (conducteurs de petites cylindrées).

La mortalité des jeunes adultes a baissé de 13%, celle des seniors âgés de 65 ans et plus de 5%. En 2017, 3.684 personnes avaient trouvé la mort sur les routes de France, soit une baisse de 1,4% par rapport à 2016.

"La ruralité reste l'endroit où l'on meurt le plus sur les routes" pour la Sécurité routière

L’abaissement de la vitesse à 80 km/h sur 400.000 km de routes secondaires à partir du 1er juillet pourrait permettre de sauver quelque 400 vies par an selon le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est montré inflexible sur le sujet face à la fronde menée contre elle par des associations d'automobilistes, motards et élus divers.

Ce lundi, deux associations d'automobilistes, La Ligue de défense des conducteurs (LDC) et l'Automobile club des avocats, ont déposé au Conseil d'Etat un recours en annulation contre cette mesure, qui , selon eux, va fortement pénaliser les habitants des territoires ruraux.

"La ruralité reste l'endroit où l'on meurt le plus sur les routes" estime pour sa part la Sécurité routière. Fin mai, elle avait plaidé pour cette mesure en soulignant que 63% des accidents en France avaient lieu sur les routes "en dehors des agglomérations" et que plus de la moitié de la mortalité routière (55%) se concentrait sur une petite partie des routes à double sens, "celles où l'on roule le plus".