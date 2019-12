Insécurité routière en Haute-Garonne : le préfet pousse un cri d'alarme

Toulouse, France

"On a des résultats de sécurité routière qui sont mauvais sur le nombre de tués alors que sur le nombre d'accidents, on a baissé de 14%" déplore, d'entrée, le préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie, Etienne Guyot. Il pointe du doigt l'alcool et la vitesse dans les premières causes de cette mortalité et appelle chacun à faire preuve de la responsabilité requise et nécessaire pour respecter le "vivre-ensemble". Etienne Guyot a visité les différents postes de commandement routiers (Tisséo, Métropole, DIRSO et Vinci Autoroute) pour découvrir les dernières technologies pour sécuriser les routes et pousser son cri d'alarme, au vu des mauvais chiffres de cette fin d'année 2019. En 2018, 53 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Garonne. En 2019, la hausse est déjà conséquente alors que l'année n'est pas terminée avec 61 victimes recensées.

Pas de gros bouchons à Toulouse

A Vinci Autoroutes, trois régulateurs sécurité trafic scrutent, en permanence, les écrans qui diffusent les images des 200 caméras installées entre Bordeaux et Castelnaudarry, la partie du réseau géré depuis Toulouse. Ce sont eux qui veillent, en partie, à notre sécurité, en cas de pannes et/ou d'accidents par exemple. Ils prennent les appels et font le relais avec le dépanneur et les autorités.

Même si le week-end pourrait être plus chargé que les années précédentes, en raison des difficultés de circulation des trains à la SNCF, samuel Bellamy, adjoint au niveau du PC sécurité en charge de l'exploitation et de la sécurité de la route aux ASF se veut rassurant. "A Toulouse, on est sur des _autoroutes de transit_. On n'est pas comme sur le départ de région parisienne où il va y avoir de forts bouchons", assure-t-il.