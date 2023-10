Sécurité routière : les cyclistes meurent plus à la campagne qu'en ville

C'est une conséquence de l'augmentation des déplacements à vélo depuis le covid-19, le nombre d'accidents touchant des cyclistes est en forte hausse en 2022, par rapport à 2019, selon les derniers chiffres de la Sécurité routière (publiés en mai). L'an passé, 245 usagers de vélos sont décédés sur les routes françaises, soit une augmentation de 31% en trois ans.

Cette hausse de 31% suit exactement celle de la fréquentation vélo sur la même période, selon les chiffres de l'association Vélo et Territoires . Cette tendance est d'autant plus forte si on ne prend en compte que les zones rurales. Entre 2019 et 2022, la hausse des décès est de 44%, alors que la pratique cycliste n'y a augmenté que de 18% dans le même temps, en raison de la vitesse qui y est plus élevée. La grande majorité des victimes (87%) sont des hommes, que ce soit en ville ou à la campagne.

Les automobilistes, premières victimes de la route

En ville, la pratique du vélo a bondi de 34% depuis le covid-19, et la mortalité a augmenté de 20%. En revanche, c'est dans les zones urbaines que les blessures sont les plus nombreuses. Sur les 2 628 blessés graves à vélo en 2022, près de six sur dix (59%) ont eu leur accident en agglomération.

Les cyclistes ne sont toutefois pas les premières victimes de la route, puisqu'ils ne représentent que 7,5% des décès, loin derrière les automobilistes (48%), les motards (22%) et les piétons (15%). En revanche, les cyclistes sont plus représentés parmi les blessés graves (16% des victimes).

Tous moyens de transport confondus, 3 267 personnes sont mortes sur les routes et 15 956 personnes se sont blessées gravement en France métropolitaine en 2022.