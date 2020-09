Sécurité routière : les motards en sortie pédagogique avec les gendarmes dans la Manche

Les motards paient un lourd tribu à la sécurité routière. Dans la Manche, 9 motards ont trouvé la mort en 2019. Et si pour l'instant, cette année, ils ne sont que 3, les chiffres parlent d'eux-même. "Les motards représentent 1,6% des usagers de la route, or l'an dernier dans le département, _ils comptaient pour 24% dans le nombre de décès intervenus en circulation_", souligne Sébastien Colombo, le monsieur sécurité routière dans la Manche. Et en la matière, les chiffres étaient moins bon qu'au niveau national (19% des morts à l'échelle française). "Ce public est vulnérable et notre objectif et de mettre en oeuvre les mesures pour limiter les risques d'accident", renchérit le préfet Gérard Gavory.

Des gendarmes pour formateurs

C'est dans ce contexte que ces journées de sensibilisation à la sécurité à moto ont été imaginées et portées depuis trois ans par les gendarmes. "Autour d'une passion commune, la moto, nous dialoguons avec les motards, nous leur apportons notre expérience et nous réalisons des exercices pratiques", explique le capitaine Gilles Iglesia, commandant en second de l'escadron de sécurité routière de la Manche.

Dans 60 à 70% des accidents de moto, le problème vient d'une mauvaise trajectoire dans les courbes.

Ce samedi 19 septembre, ce sont ainsi 93 motards qui se sont retrouvés sur les sites d'Avranches, Saint-Lô et Valognes pour suivre une formation théorique, en salle, avant la pratique et notamment un parcours encadré par les gendarmes. "Nous allons rouler durant 120 kilomètres, par petits groupes sous le contrôle d'un gendarme qui observera les trajectoires de conduite des participants les uns après les autres puis nous débrieferons", précise le capitaine Iglesia. La notion de trajectoire de sécurité est au coeur de cette cession de prévention. "Les statistiques le montre, dans 60 à 70% des accidents de moto, le problème vient d'une mauvaise trajectoire dans les courbes", observe Sébastien Colombo, "d'où l'importance d'y consacrer cette journée".

Les gendarmes en ont profité pour présenter les blousons équipés d'air-bags qui apportent plus de sécurité aux motards. © Radio France - Benoît Martin

Beaucoup à apprendre à n'importe quel âge

Parmi les "stagiaires", des hommes et des femmes, titulaires du permis depuis seulement quelques mois ou bien motards depuis des années, tous convaincus qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. "Je roule tous les jours depuis 40 ans, mais j'ai sûrement de mauvaises habitudes", souligne Francis, "ça fait du bien de se faire remettre en place". Clémence, elle, n'a que 21 ans, et peu d'expérience. _"Je suis déjà tombée dans une courbe, alors j'ai conscience de l'importance de la trajectoire. Je me dis qu'_une journée comme celle-là, on en retire forcément de bonnes choses".

La gendarmerie organise traditionnellement deux journées de ce genre chaque année. En raison de la crise sanitaire, celle prévue au printemps dernier a été annulée. Ce samedi, victimes de leurs succès, les gendarmes n'ont pu accueillir tous les candidats. Les déçus devront attendre l'année prochaine pour espérer en profiter.