Sécurité routière : mortalité en hausse de 12% en août sur les routes de France par rapport à l'année dernière

305 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en août 2022, contre 273 en août 2021 (32 tués de plus soit +12 %), selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) communiquées ce mercredi. Ce même chiffre est en hausse de +5 % (+15 tués) par rapport au mois d'août 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

En revanche, les autres indicateurs d'accidentalité routière sont en baisse par rapport à août 2021 et par rapport à août 2019. Le nombre d’accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre s’établit à 3.995 en août 2022, contre 4.354 en août 2021 (soit -8 % et 359 accidents de moins), et 4.253 en août 2019 (soit -6 % et 258 accidents de moins).

5.184 personnes ont été blessées en août 2022, contre 5.757 en août 2021 (soit -10% et 573 blessés de moins) et 5.612 en août 2019 (soit -8 % et 428 blessés de moins).