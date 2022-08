Sécurité routière : opération de contrôle pour sensibiliser les automobilistes en période estivale

Ils sont sept policiers placés autour d'un rond point avenue Oscar Ehret à Valdoie, près de Belfort. Pendant une heure, la capitaine Fadila Bouaraara et ses équipiers enchaînent les contrôles de vitesse et les tests salivaires de dépistage de stupéfiants. "On choisi des zones accidentogènes : des grandes lignes droites, comme ici, à la sortie du rond point. Sur cette route, la Départementale 5, on a déjà eu des accidents mortels", explique la capitaine. Pendant près d'une heure, les policiers arrêtent une série de voitures. Les automobilistes se plient sans rechigner.

Une opération de contrôle mais surtout de prévention

Dans sa petite voiture noire, Florentin, jeune conducteur, est le premier à être immobilisé. "L'alcool, les soirées....l'été, certains peuvent avoir envie de consommer différentes substances. Je trouve ça bien qu'il y ait des contrôles", estime le jeune homme. Pour lui, le test est réussi avec succès, il peut reprendre la route.

Les policiers contrôlent la vitesse des automobilistes grâce à des radars jumelles. © Radio France - Emma Steven

"Nous faisons de la pédagogie : nous arrêtons un automobiliste et nous lui expliquons comment il doit procéder. En règle générale, ça se passe très bien", estime les forces de l'ordre. La plupart des automobilistes sont même curieux de comprendre comment fonctionnent ces tests salivaires de dépistage. Faire de la présence, se montrer, c'est le maître mot. Des opérations qui tentent de prévenir les accidents de l'été, mais aussi de toute l'année.

Déjà 3 morts sur les routes dans le Territoire de Belfort cette année

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, une dizaine de personnes sont mortes dans un accident de la route dans le département. Cette année, en huit mois, trois ont déjà perdu la vie. "Ce sont des chiffres qui montrent que nous devons être encore plus vigilants et présents", affirme Christophe Duvergne, le directeur de cabinet du préfet.

Les policiers utilisent une nouvelle génération de tests de dépistages en matière de stupéfiants. © Radio France - Emma Steven

En France, 32% des accidents mortels sont liés à la consommation d'alcool, 30% à la vitesse et 20% à la consommation de stupéfiants. "C'est un peu différent dans le Territoire de Belfort : la plupart des accidents mortels sont liés à la consommation de stupéfiants, puis vient l'alcool, et enfin la vitesse", détaille Christophe Duvergne. Sur la base de ces principales causes d'accidents, la préfecture, les collectivités et les forces de l'ordre travailleront à partir de l'automne sur les types de contrôles et de prévention à mettre en place dans le département.