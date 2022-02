Sécurité routière : pétition pour un carrefour dangereux quartier Croix-de-Fer à Nîmes

Toute la journée, les voitures défilent. Dans le quartier de la Croix de Fer, à Nîmes, les riverains n’en peuvent plus. Après la suppression de plusieurs panneaux de circulation entre le chemin des Limites et la rue de La Posterle, les excès de vitesse sont de plus en plus nombreux selon eux. Pourtant d'après la mairie, les automobilistes roulent en moyenne entre 23 à 45 km/h, mais encore une fois les riverains ne sont pas d'accord avec ces estimations. Des habitants ont lancé une pétition pour demander des aménagements. On peut notamment y lire "Aggravation depuis septembre 2020 suite à la suppression du panneau STOP Chemin des Limites, mis rue Russan où un céder le passage aurait suffi."

C'est, de plus, un passage très fréquenté par les familles, surtout le matin et en fin d'après-midi. A quelques centaines de mètres se trouve notamment l'école Prosper Mérimée.

Des agents du service de la voirie sont attendus ce lundi matin (lundi 07 février) pour tenter de trouver une solution avec les habitants.

Le lien vers la pétition à retrouver ici.

Croisement Chemin des Limites, rue de la Posterle et rue de Valmy, à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

"Les véhicules arrivant Chemin des Limites ne ralentissent pas. Vitesse nettement au dessus de 50km/h rue de la Posterle, est-il encore dénoncé dans la pétition. Le _passage piéton en est dangereux_. Une personne s'est faite renverser par un chauffard ce mois de septembre. Les accrochages sont fréquents. Les usagers klaxonnent car ils ne voient pas les véhicules à temps. Ce qui fait de plus une nuisance sonore."

Nous demandons la révision du marquage au sol décidé en septembre 2020 par le Comité de Quartier Russan terres de Rouvière pour la remise en place du Stop Chemin des Limites et d'un panneau de limitation de vitesse à 30/h. Et le marquage signalétique de l'impasse de la Posterle. Ainsi qu'un panneau 30km/h Rue Valmy avant le croisement et le passage piéton." (pétition)