Le nombre d 'accidents mortels augmentent en France de 14% au mois d'octobre, une première depuis la pandémie de Covid-19. Pour l'Indre et le Cher, la tendance est moins sombre même si on compte déjà 21 décès dans des accidents de la route.

Sécurité routière : quel bilan dans l'Indre et le Cher alors que les accidents mortels augmentent en France ?

L'Indre et le Cher sont pour l'instant globalement préservés de la tendance nationale d'accidentologie. Les deux départements berrichons comptent moins d'accidents de la route que les années précédentes, et moins de victimes qu'en 2019, à contrario de ce qui se passe en France.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, le nombre de victimes de la route a augmenté en France. 294 personnes ont perdu la vie sur les routes en octobre, soit 37 de plus qu'en 2019. 2019 reste le point de comparaison le plus pertinent car en 2020, la France était sous cloche, sous couvre-feu et avec des restrictions de déplacement.

21 décès sur les routes du Berry entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021

Arrêtés au 31 octobre 2021, l'Indre comptait 10 décès dans des accidents de la route, 93 blessés dans 81 accidents selon les chiffres de la préfecture. Ces données sont toutes au-dessus de 2020, mais comme le précise la direction nationale de la sécurité routière, il faut mieux s'attacher à regarder plus loin. On avait compté 14 victimes à fin octobre 2019, soit quatre de plus qu'en cette année 2021.

Même chose pour le Cher. "Depuis le début de l’année 2021, les accidents corporels (-4), les tués (-4) et les blessés sont à la baisse (-10). Seuls les blessés hospitalisés (+15) sont en augmentation" précise la préfecture. Au 31 octobre, on dénombrait 11 victimes de la route dans le département du Cher, contre 15 en 2019. Les accidents mortels se produisent essentiellement hors agglomération, sur des routes départementales et voies communales selon les données de l'observatoire de la sécurité routière d'octobre.

Les chiffres de l'accidentologie dans le département du Cher