Journée spéciale "sécurité routière" : quels sont les pouvoirs des maires ?

Alors que la mortalité routière est repartie à la hausse au mois d'août (+ 17,9%), France Bleu et France 3 consacrent une journée spéciale à la Sécurité Routière, ce mercredi 18 septembre. Selon le ministère de l'intérieur et la sécurité routière, les élus locaux sont des acteurs à part entière de la sécurité routière sur leur territoire.

Concrètement, les maires peuvent agir d'une dizaine de manières différentes au sein de leur ville. On sait que 80% des tués sur la route sont victimes d'un accident dans leur département de résidence.

Zones 30, ralentisseurs, écluses

Les maires ont différentes possibilités pour aménager la route pour faire en sorte que les usagers ralentissent - Patrice Champon, CEREMA Centre-Est

Ils ont la possibilité d'imposer des limitations de vitesse avec des zones 30, des ralentisseurs, des chicanes ou des écluses qui permettent de créer une circulation alternée.

Réduire la vitesse permet mécaniquement de réduire le nombre de tués.

Entre un choc à 30 km/h et un choc à 50 km/h le risque de décès d'un piéton est multiplié par six. La vitesse modifie le champ de vision et les possibilités de réagir, rallonge les distances de freinage et aggrave les conséquences en augmentant la violence du choc.

Les maires ont également la possibilité d'organiser des opérations de contrôle routier avec la police et la gendarmerie et de s'assurer que ceux qui ont trop bu rentrent en toute sécurité quand ils prêtent une salle communale.

Être maire c'est aussi créer des réseaux de "pédibus" ou des actions de sensibilisations avec des stands et des simulateurs.

Plus globalement l'édile peut organiser une vraie politique de sécurité routière, avec un élu désigné, un référent, pour contrôler que l'arrêt de bus, le nouveau lotissement, ou l'implantation du centre commercial flambant neuf respecte les principes de la sécurité routière et ne soit pas fait dans un secteur connu comme accidentogène. Le tout en écoutant les élus des communes limitrophes et les habitants qui sont souvent les premiers à identifier les problématiques.