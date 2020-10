Sécurité routière : SANEF veut sensibiliser les auteurs d'infractions sur l'autoroute

SANEF a organisé mercredi 21 octobre une matinée de sensibilisation à la sécurité routière sur une aire d'autoroute près de Reims. L'objectif de cette opération : proposer aux auteurs d'infractions routières une solution alternative et pédagogique.

Distances de sécurité non respectées, usage du téléphone au volant... Ces infractions de la route sont nombreuses en ce milieu des vacances de la Toussaint et peuvent également mettre en danger les agents sur l'autoroute.

Alors plutôt que de les verbaliser, SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) propose une alternative aux auteurs d'infractions : une sensibilisation à la sécurité routière, organisée mercredi 21 octobre sur une aire d'autoroute près de Reims.

"Les auteurs d'infractions sont interceptés sur la route et au lieu d'une amende, on leur propose de suivre un stage de 20 minutes", explique Pascal Contremoulins, responsable Sécurité routière chez SANEF.

Sensibiliser plutôt que sanctionner

Des quiz sur la sécurité routière sont proposés, ainsi que des simulations devant un écran et une initiation à la pose de cônes de travaux sur l'autoroute. Anne-Laure a beaucoup apprécié cette opération : "Quand on est sur la route, on ne se rend pas compte qu'il y a de l'humain derrière... Je ferai davantage attention maintenant."

En 2019, on a recensé 146 accidents qui ont impliqué du personnel autoroutier en France. La SANEF compte donc organiser d'autres opérations pédagogiques dans les mois qui viennent.