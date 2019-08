Sécurité routière : trois passages à niveaux supprimés à Étrembières (Haute-Savoie)

Etrembières, France

On célèbre ce mercredi la disparition de trois passages à niveaux d'Étrembières et Reignier-Esery (Haute-Savoie). Ils sont officiellement remplacés par des ponts qui survolent les voies ferrées reliant Aix-les-Bains et la Roche-sur-Foron. Un chantier colossal qui a duré deux ans et coûté pas moins de 35 millions d'euros.

Des passages "préoccupants"

Ces passages à niveaux étaient considérés "préoccupants" par la SNCF qui les avait placés dans son programme national de sécurisation. Une liste qui comptait 153 passages à niveaux en France au 4 avril 2019. "Les trois critères pour faire partie du plan sont : avoir subi plusieurs accidents par an, recevoir des trafics routiers et ferroviaires élevés et présenter certaines caractéristiques comme une visibilité réduite", détaille Sébastien Appert, directeur d'opérations SNCF Réseau.

En Savoie, six passages font encore partie de ce plan. Parmi eux, Viviers-du-lac qui traverse la ligne Annecy-Valence. Il va lui-aussi être supprimé et faire l'objet d'un chantier de 11 millions d'euros qui devrait être achevé à l'horizon 2023.

Des progrès restent à faire

Supprimer ces trois passages, c'est bien, mais ça ne règle pas tous les problèmes en Pays de Savoie. C'est même insuffisant pour l'association Sourire des anges, créée après la collision entre un TER et un bus scolaire faisant sept morts à Allinges il y a 11 ans, qui considère que chaque passage à niveau présente un danger. "Quel que soit le motif pour lequel vous êtes bloqué entre les barrières d'un passage à niveau baissées, vous avez 25 secondes pour vous écarter vous imaginez bien le problème pour un parent qui se retrouve avec trois enfants à l'arrière de sa voiture", lance Patrick Baptendier, son porte-parole.

Quand vous êtes bloqué entre les barrières d'un passage à niveau baissées, vous avez 25 secondes pour vous écarter" - Patrick Baptendier, porte-parole de Sourire des anges

L'association conduit des tests avec la SNCF afin d'équiper tous les passages de détecteurs pour prévenir les éventuelles collisions. Mais au bout de cinq ans, elle ne voit rien venir. "Les premiers développements devaient se faire en 2019", avance Patrick Baptendier, "je commence à mettre en doute la volonté de SNCF Réseau de sécuriser les passages à niveau autres que ceux pour lesquels elle est contraint de le faire."

La SNCF affirme qu'elle garde un œil les passages, y compris ceux qui ne sont pas sur le plan national, et que des innovations sont prévues pour réduire les risques. "Il y a de l'équipement à diodes pour favoriser la visibilité, des dalles anti-intrusions, l'installation de caméras de vidéosurveillance et la mise en place de détecteurs d'obstacles", prévoit Sébastien Appert.