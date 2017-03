Sécurité routière: un "tourne à gauche" vers Voivres sur la route La Suze - Le Mans

Depuis de nombreuses années et tout particulièrement depuis le mois de mai 2014, suite à trois accidents, les élus réclamaient un aménagement. Cette voie supplémentaire doit permettre aux conducteurs de traverser la route La Suze – Le Mans (RD23) vers Voivres avec plus de sécurité.

Depuis trois ans, il existait bien, sur la chaussée de cette RD23, une ligne blanche continue. Mais les automobilistes allant de La Suze vers Le Mans ne respectent pas toujours cette interdiction de tourner à gauche vers Voivres-lès-le Mans, constate Christian Grosbois du service voirie au Conseil départemental : « ces mouvements sont dangereux. L’aménagement va permettre de sécuriser la possibilité de tourner en direction de Voivres ». Les élus du secteur attendaient cette construction depuis des années. Et surtout depuis mai 2014 et la série de trois accidents dont un qui a tué un enfant de cinq ans, se souvient Martine Clouet : « il faut être tenace et ne pas baisser les bras ! » La maire de Voivres-lès-le Mans se souvient : « on en parlait déjà dans les conseils municipaux en 2002. Je crois même que ça avait été évoqué avant. On avance doucement mais sûrement ! ». L’élue, amenée à se déplacer sur les lieux des accidents, se montre très ferme : « c’est insupportable ! Notre priorité est la sécurité des usagers des routes ». En juin 2016, des élus du canton avaient manifesté pour réclamer un aménagement à cet endroit.

La responsabilité de chaque automobiliste

Le Conseil départemental investit chaque année plus d'un million d'euros pour la sécurité des routes. Mais alors que le nombre d'accidents est en hausse depuis le début de l'année en Sarthe, les aménagements ne font pas tout, rappelle Frédéric Beauchef : « on pourra mettre tous les équipements que l’on veut, on pourra faire toutes les dépenses possibles, c’est avant tout le comportement individuel qui compte ». Le vice-président du Conseil départemental ajoute : « il faut lever le pied. Il vaut mieux perdre cinq minutes que perdre la vie ! »

La route La Suze - Le Mans de plus en plus fréquentée

La route La Suze - Le Mans est empruntée chaque jour par 12.000 véhicules dont 7% de camions. C'est un axe de plus en plus fréquenté. L’aménagement de ce « tourne à gauche » coûte 190.000 euros : 60% à la charge du département, 40% payés par la commune de Voivres-lès-le Mans.