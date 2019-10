Sécurité routière : le nombre d'infractions baisse, mais pas les comportements dangereux

La baisse du nombre d’infractions routières en 2018 s’explique principalement par la dégradation des radars automatiques, relève la Sécurité routière ce mercredi. Pour la quatrième année consécutive, les délits routiers, infractions les plus graves, sont en augmentation.

Les infractions routières ont diminué en 2018, rapporte ce mercredi, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. 19,7 millions d'infractions ont été relevées en 2018 par les services de police de gendarmerie et le contrôle automatisé, contre 24 millions en 2017. C'est une baisse de 18%,mais une baisse en trompe-l’œil.

Une baisse "mécanique" qui s'explique par une dégradation massive des radars

Cette baisse du nombre des infractions "ne saurait masquer _une augmentation réelle des conduites à risque_", estime la Sécurité routière dans un communiqué. Pour elle, "cette baisse 'mécanique' s'explique principalement par la dégradation massive subie par les radars à la fin de l'année 2018", notamment dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes". Les contrôles de radars automatiques ont débouché sur 13,6 millions d'infractions à la vitesse en 2018 (-17,6% par rapport à 2017).

De nombreux radars vandalisés, hors d'état de produire des messages d'infractions, ont néanmoins continué à enregistrer les vitesses des véhicules, constatant ainsi la multiplication par quatre du nombre des excès de vitesse dans les zones contrôlées, par rapport à la période précédant ces dégradations massives.

Les délits routiers augmentent

Les autorités s'inquiètent également de l'augmentation des délits routiers (+6%), les infractions les plus graves, pour la quatrième année consécutive. Les refus d'obtempérer , la conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre à un contrôle et les délits de fuite après accident sont notamment pointés du doigt.

Au total, 14,9 millions de points ont été retirés des permis de conduire en 2018 (-1,9 %), essentiellement pour excès de vitesse , franchissements de feux rouges et téléphone tenu en main. Quelque 67.963 permis de conduire ont été retirés, un chiffre en forte augmentation depuis l'année dernière alors que les cinq années précédentes étaient orientées à la baisse. Près de huit conducteurs sur dix disposent toutefois de l'intégralité de leurs 12 points, et 85% en possèdent dix ou plus.