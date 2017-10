VIDEO I Sécurité routière : une journée de sensibilisation plutôt d'une amende pour des contrevenants poitevins

106 automobilistes poitevins ont échappé à une sanction, ces dernières semaines. A la place, ils étaient convoqués samedi matin pour trois heures d'ateliers de prévention à la sécurité routière.

Ils roulaient un peu trop vite, le portable à la main ou sans leur ceinture de sécurité, mais ils n'ont pas eu d'amende, ni de retrait de points. Une centaine de poitevins, arrêtés depuis le 25 septembre, ont pu échapper à la sanction en participant à une matinée de sensibilisation à la caserne Saint-Eloi de Poitiers. Elle a lieu ce samedi matin.

54% des participants téléphonaient au volant

Ce dispositif, appelé "Carton Jaune" est né il y a près de 20 ans dans la Vienne. Depuis une fois par an, cette alternative est proposée à quelques contrevenants. "L'objectif est clair pour nous, détaille Cécile Genest, directrice de cabinet à la Préfecture. C'est une réponse pédagogique. Montrer en quoi des 'petites' infractions, comme l'oubli du clignotant, peuvent nuire à leur santé et à celle des automobilistes qui arrivent en face".

Aujourd'hui, la majorité des participants sont là pour avoir utilisé leur portable en conduisant. "C'est un vrai facteur de risques, insiste le chef d'escadron Chevassu, de l'EDSR de la Vienne. On voit bien que le manque d'attention cause des accidents, surtout quand on intervient pour une voiture seule, accidentée sur une ligne droite..."

Des ateliers chocs pour marquer les esprits

Plusieurs ateliers sont organisés en trois heures. Comme une démonstration de désincarcération, animée par une dizaine de pompiers. Et puis pour parler des risques réels au volant, Yann Méheut raconte son histoire. "En 1993, j'ai été victime d'un carambolage sur l’autoroute A10, explique-t-il. 46 véhicules étaient impliqués. Il y a eu une quarantaine de blessés, quinze morts dont ma femme et mes deux enfants." Et Yann Méheut est présent aux opérations "Carton jaune" tous les ans, depuis 1998, "pour leur faire comprendre qu'une faute d’inattention peut changer radicalement la vie de beaucoup de gens".