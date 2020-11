Sécurité sur les routes : automobilistes, attention en doublant les cyclistes !

C'est une première en France, une expérimentation pour améliorer la sécurité des cyclistes sur les routes : des panneaux de signalisation au bord des routes, et un marquage au sol pour concrétiser la distance obligatoire. Cinq cyclistes ont perdu la vie en Charente depuis le début de l'année.

C'est à la demande des clubs cyclo-sportifs et des fédérations de cyclisme que le conseil départemental de la Charente a décidé d'entreprendre cette campagne de sensibilisation. Un groupe de travail a planché sur le dossier depuis deux ou trois ans. Pour assurer la sécurité des cyclistes, les automobilistes doivent prendre conscience que la distance obligatoire pour doubler est d'un mètre 50, ce qui représente la moitié d'une chaussée de route départementale !

Un panneau qui précède le marquage au sol © Radio France - Pierre MARSAT

Depuis début novembre, sur la route départementale 73, entre Chazelles et La Rochefoucauld (une route de campagne très appréciée par des centaines de cyclistes aux beaux jours), des panneaux de signalisation et un marquage au sol invitent à "partager la route". Un panneau de ce genre a été installé à l'entrée de la commune de Chazelles, et un autre à l'entrée de La Rochefoucauld. Ce n'est, pour l'instant, qu'une expérimentation. Les services techniques du conseil départemental attendent les réactions des usagers de cette route, avant de généraliser cette opération de sécurisation.