L'accident a eu lieu ce lundi sur la nationale 3 à hauteur de la commune de Fresnes-en-Marnes (77). Trois véhicules ont été impliqués dont un mini bus transportant des enfants. Le conducteur est décédé. Les enfants ont été placés en observation dans les centres hospitaliers de Meaux et de Jossigny.

Île-de-France, France

Un accident mortel ce lundi sur une route de Seine et Marne. Un mini bus qui transportait des enfants a été impliqué dans une collision avec une voiture et un véhicule d'entretien des routes, sur la nationale 3 à Fresnes-en-Marne dans le sens Paris-Province. Le chauffeur du mini bus est mort. Les enfants, âgés de 10 à 17 ans, ont été placés en observation à l'hôpital à Meaux et de Jossigny. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été activée. Le conducteur du véhicule d’entretien des routes a été transporté dans un état grave au centre hospitalier de Meaux. La conductrice du dernier véhicule est indemne.