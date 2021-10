Seine-et-Marne : après la grève, les usagers du réseau Bus Sénart peuvent se faire rembourser

"A la suite du récent mouvement social sur le réseau Sénart, vous pouvez demander le remboursement de votre abonnement pour la période pendant laquelle vous n'avez pas pu vous déplacer", voilà ce que l'on peut lire que le site internet d'Ile-de-France mobilités, ce lundi 18 octobre. Dans la rubrique "Actus", en sélectionnant la ville de "Sénart", les usagers peuvent télécharger le formulaire de demande de remboursement. On vous met le lien également ici.

Sont concernés, les clients du réseau Bus Sénart porteurs d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable pendant cette période. Le détail des forfaits est à retrouver sur le formulaire, une fois celui-ci téléchargé. Concernant le montant du remboursement : "Pour les forfaits annuels et mensuels, le montant du remboursement est équivalent au prix public des forfaits zones 4-5 proratisé au nombre de jours de grève. Pour le forfait hebdomadaire le montant est plafonné à 2 semaines, au prix public zones 4-5." Sur le formulaire vous trouverez également la liste des communes dans lesquelles le réseau Bus Sénart passe, ainsi que les lignes de bus concernées par ces perturbations.

La grève se poursuit en Seine-et-Marne

Lundi dernier, le 11 octobre, un accord a été trouvé à Sénart entre les salariés et la direction de Transdev. Vendredi 15 octobre, c'était au tour des chauffeurs de Marne-la-Vallée de reprendre leur activité. En revanche, la grève se poursuit dans les secteurs de Melun (dépôt de Vaux-le Pénil) et de Fontainebleau (en Seine-et-Marne) mais aussi à Saint-Gratien dans le Val d'Oise.

En cause, la nouvelle organisation mise en place par Transdev en Ile-de-France, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau d'autobus Optile (moyenne et grande couronne de la région parisienne). Déterminés et remontés contre leur direction qui "fait trinquer les salariés pour faire des économies", des conducteurs de bus restent mobilisés contre un accord qui change selon eux drastiquement leurs conditions de travail. Une mobilisation qui a débuté le 6 septembre dernier, il y a maintenant plus de six semaines.