Seine: l'écluse de Notre-Dame-de-la-Garenne en partie réparée, la navigation reprend plus tôt que prévue

Les bateaux vont pouvoir reprendre leur route plus tôt que prévu. Une quinzaine de péniches étaient bloquées, depuis ce vendredi, après une panne sur la porte levante de l'écluse de Notre-Dame de la Garenne dans l'Eure. L'ensemble du trafic fluvial avait été interrompu et Voies navigables de France (VNF) ne prévoyait pas de reprise avant mardi au mieux, à cause des réparations jugées complexes.

Dans un communiqué, VNF indique finalement, ce dimanche, que "la navigation a pu rouvrir sur la Seine aval, avec la remise en service à 14h de l’écluse de Notre-Dame la Garenne."

Solution provisoire

"Les équipes de maintenance de VNF très mobilisées, ont réparé en régie la pièce endommagée et levé la porte levante de l'écluse, indique la communication qui précise: "Les conditions de franchissement restent néanmoins plus limitées avec un sas de 160 m au lieu des 180 m habituel."

Cette solution, provisoire, doit être complétée par des réparations plus pérennes dans les jours à venir.

Inquiets des pertes financières engendrés par cette fermeture, VNF indique également que "les professionnels pourront déposer une demande d’indemnisation pour cette interruption de service."