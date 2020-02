Seine-Saint-Denis : 120 voyages gratuits avec la carte "Améthyste +" pour les plus de 60 ans

Il existait déjà le forfait "Améthyste" proposé par Île-de-France Mobilités. Voici désormais "Améthyste +". Si le premier concerne 53.000 voyageurs en Seine-Saint-Denis, il est en réalité très peu utilisé. En 2018, 24% des bénéficiaires avaient par exemple réalisé moins de 20 trajets par trimestre, et 16% de 20 à 39 trajets seulement.

Partant de ce constat, le département de Seine-Saint-Denis va donc proposer en 2020 aux personnes éligibles au forfait Améthyste une nouvelle offre qui garantit la gratuité pour les 120 premiers trajets réalisés dans l'année, soit l'équivalent de 10 déplacements par mois. Cette offre permettra ainsi aux bénéficiaires de s'affranchir du paiement du forfait Améthyste, soit 48 euros par an (le Département prenant déjà en charge jusqu'à 90% du coût réel).

Mise en place à partir de juin 2020



Comme pour le forfait "Améthyste", la carte "Améthyste +" sera accessible aux personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap, résidant en Seine-Saint-Denis, et sur conditions de ressources. Les bénéficiaires peuvent demander dès maintenant leur carte auprès des CCAS (Centres communaux d'action sociale), de la DPAPH (Direction de la population âgée et des personnes handicapées) à Bobigny ou en téléchargeant un formulaire sur le site du Département à partir de la mi-mars. La mise en place de la carte sera effective à partir de juin. Les personnes déjà titulaires du forfait "Améthyste" pourront de leur côté demander la bascule vers « Améthyste + » au moment de l'envoi du courrier les invitant au renouvellement.



"Coup de pouce financier aux personnes les plus modestes du département, la carte 'Améthyste +' encouragera également la mobilité occasionnelle des personnes âgées ou en situation de handicap, dont certaines, par manque de ressources, ne sollicitent aujourd'hui aucune aide", se félicite Sthépane Troussel dans un communiqué. "Alors que l'on sait que le fait de pouvoir se déplacer est essentiel pour l'accès à l'emploi, à la santé ou encore à la culture, la carte 'Améthyste +' sera ainsi un outil majeur des politiques du Département en faveur de l'autonomie des personnes", conclut le président du Département de Saint-Saint-Denis.