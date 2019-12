Seine-Saint-Denis : après des années d'attente, le tramway arrive à Clichy-sous-Bois et Montfermeil

Clichy-sous-Bois, France

Ils l'ont accueilli avec des applaudissements, des confettis et des youyous ! Après près de 20 ans d'attente, les habitants de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ont célébré l'inauguration de la nouvelle branche du tramway T4 ce dimanche.

Cette nouvelle branche dessert désormais Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Livry-Gargan et les Pavillons-sous-Bois. 8 stations qui allongent la ligne de tramway, et relient désormais les communes à des gares du RER B et E, en moins d'une demi-heure.

37.000 voyageurs attendus chaque jour

Le sourire jusqu'aux oreilles, Malik, un jeune de Clichy-sous-Bois, est ému de monter dans la toute première rame à partir de l'arrête "Clichy-sous-Bois Mairie". "J'ai des étoiles dans les yeux, c'est incroyable, une nouvelle ère. Ça va changer du bus", explique-t-il.

Car jusqu'à présent, les communes n'étaient desservies que par des bus, très souvent bondés. Difficile pour les habitants de se déplacer. "Clichy-sous-Bois, c'est à moins de 12 km de Paris, et pourtant c'était trop loin, parce que pour aller étudier ou travailler, il fallait forcément prendre un bus, souvent bondé, inconfortable, irrégulier", raconte Olivier Klein, le maire.

Ça va nous changer la vie !

Ce tramway, c'est "une très bonne nouvelle", se réjouit Hassan. "Ça va nous changer la vie. Maintenant, on a accès à toute l'Ile-de-France", ajoute le père de famille.

Désenclaver les villes et les rendre plus attractives

"Ça change aussi la ville", explique Olivier Klein. "On va pouvoir commencer à voir notre coeur de ville de manière différente. Il va se construire et se développer autour de ce tramway, ça change profondément la ville et c'est pour ça qu'on s'est battus".

"C'est un moment historique, un moment symbolique. C'est le moment de la Seine-Saint-Denis, le moment de Clichy-sous-Bois et Montfermeil", s'est enthousiasmée Valérie Pécresse, présidente de la Région, présente lors de l'inauguration de cette nouvelle branche du tramway.

Le chantier a coûté 270 millions d'euros (financé à 49% par la Région, 37% l'État et 14% la SNCF). Au printemps 2020, le tramway T4 desservira également l'hôpital de Montfermeil. Désormais, les habitants attendent l'arrivée de la ligne 16 du métro, prévue à l'horizon 2024.