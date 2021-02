Seine-Saint-Denis : la ligne 16 du Grand Paris Express sera terminée dès 2028

La Société du Grand Paris (SGP), annonce, ce lundi 22 février 2021, avoir attribué le dernier marché de génie civil de la ligne 16 du futur métro du Grand Paris, avec une date d'ouverture avancée de deux ans à 2028.

Livraison en 2028

Longue de 29 km, la ligne 16 du Grand Paris Express doit irriguer toute la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis à Noisy-Champs, en désenclavant notamment les quartiers de Clichy-Montfermeil. Le marché, qui concerne le tronçon terminal entre Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs a été attribué à un groupement d'entreprises constitué de Razel-Bec, Sefi-Intrafor et Fayat Metal pour à 325 millions d'euros. Les travaux doivent commencer en septembre 2021 et durer sept ans, selon la SGP.

"La signature de ce troisième marché de génie civil de la ligne 16 permettra de boucler la ligne avec un objectif de mise en service amélioré à 2028 au lieu de 2030 initialement", expliqueThierry Dallard, président du directoire de la SGP, dans un communiqué publié ce lundi.

Derniers marchés attribués

De son côté, le groupe Eiffage indique avoir remporté des contrats de la SGP pour les travaux d'aménagement des gares La Courneuve Six-Routes et du Blanc-Mesnil sur cette même ligne, ainsi que de plusieurs ouvrages de service, pour un montant de près de 97 millions d'euros.

Si la date de livraison de la ligne est avancée à 2028, il faut rappeler que le chantier a pris du retard notamment sur le tronçon qui devait relier Saint-Denis Pleyel à Aulnay-sous-Bois pour les JO de Paris 2024. Finalement, cette portion ne sera pas livrée à temps pour les Jeux olympiques et paralympiques.