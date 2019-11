Seine-Saint-Denis: les cyclistes se mobilisent contre les agressions

Seine-Saint-Denis, France

Ils attendent maintenant une réaction des autorités. A l'appel de plusieurs collectifs comme Amicanal ou Vélorution, plusieurs cyclistes ont pris leur vélo en soutien aux victimes d'agression ces dernière semaines. Depuis le début des vacances de la Toussaint, cinq agressions de cyclistes ont été recensées, la plupart du temps le long du canal Saint-Denis.

Les collectifs semblent pointer du doigt un endroit en particulier, le bassin de la Maltournée à Saint-Denis, près du pont Anatole-France. Un passage à risques, souvent mal éclairé et où plusieurs jeunes âgés de 15 à 20 ans auraient déjà pris à part des vélos, en usant parfois de la force et même de battes de fer selon les collectifs.

J'ai l'impression qu'on attend le premier mort pour qu'enfin, les choses bougent." - Stéphane, membre du collectif Amicanal.

Le problème n'est visiblement pas nouveau. Stéphane, un habitant de Saint-Denis, prend quotidiennement son vélo pour se rendre à son travail à Paris. Il y a maintenant un an, il se faisait lui-aussi agresser le long du canal. Résultat: trois côtes cassées et trois semaines d'arrêt de travail. Il a depuis fondé le collectif Amicanal, qui a recensé une quinzaine d'agressions similaires depuis un an.

Un renfort des patrouilles

Les cyclistes réclament maintenant un geste des pouvoirs publics, notamment en créant des espaces de sécurité le long du canal. Des éclairages complets des pistes cyclables sont également attendus. De son côté, la ville de Saint-Denis annonce qu'elle compte renforcer les patrouilles de police le long du canal dans les jours et les semaines à venir.

