Séisme du Teil : la nationale 102 rouverte à la circulation

Le Teil, France

Il aura fallu quarante jours pour permettre à la nationale 102 de rouvrir à hauteur du quartier de Mélas au Teil.

Une circulation limitée

La circulation ne se fait que sur une seule voie. Il y a donc un alternat et deux minutes d'attente de chaque côté pour passer. Seuls sont autorisés les véhicules légers. Les poids lourds sont obligés d'emprunter la route départementale 107 via Viviers. En revanche et uniquement à certaines heures, les transports scolaires peuvent passer sous la surveillance de la police municipale.

L'alternat sur la nationale 102 au Teil © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Sur la route départementale 107, l'alternat à Saint-Thomé a été supprimé ce jeudi soir. On passe à nouveau sur deux voies.

Un travail important

Les experts se sont succédé pour examiner chaque maison riveraine de la nationale 102 sur la quartier de Mélas au Teil. Après le diagnostic, il a fallu consolider parfois lourdement les maisons qui menaçaient de s'effondrer. Certaines ont été démolies.